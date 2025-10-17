Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После смерти военкора РИА Новости Зуева возбудили дело об убийстве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов возбуждено после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: © РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича», — сказала она.

В СК РФ отметили, что украинские националисты вновь атаковали российских журналистов, освещающих события специальной военной операции. Следственный комитет работает над установлением причастных к этому преступлению для их уголовного преследования, добавила Петренко.

Военкор РИА Новости Иван Зуев 16 октября погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.