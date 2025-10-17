После смерти военкора РИА Новости Зуева возбудили дело об убийстве

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича», — сказала она.
В СК РФ отметили, что украинские националисты вновь атаковали российских журналистов, освещающих события специальной военной операции. Следственный комитет работает над установлением причастных к этому преступлению для их уголовного преследования, добавила Петренко.
Военкор РИА Новости Иван Зуев 16 октября погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.