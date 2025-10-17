В Новосибирске участника перестрелки в отеле отправили в СИЗО

— 25 сентября в отеле, расположенном в Центральном районе города Новосибирска, между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента из травматического оружия. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, — пояснили журналисту КП-Новосибирск в пресс-службе областного главка МВД.