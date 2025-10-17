9,5 миллиона за невыполненные работы: в Приморье завели дело о халатности при работе с мусором

Следственный комитет Приморского края начал расследование уголовного дела о халатности при исполнении контрактов на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По версии следствия, должностные лица одного из муниципальных унитарных предприятий Владивостока недобросовестно выполняли свои обязанности. Речь идет о контрактах 2024 и 2025 годов на перемещение мусора и пересыпку полигона ТКО.
В результате их бездействия несколько индивидуальных предпринимателей перечислили деньги за услуги, которые фактически не были выполнены. Общая сумма ущерба превысила 9,5 миллиона рублей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг лиц, чьи действия или бездействие привели к причинению ущерба. Расследование продолжается.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.