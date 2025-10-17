Смерть основателя Mango Исака Андика расследуют как возможное убийство

Напомним, что основатель испанской компании Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая во время семейной экскурсии в горах Каталонии. По данным местных СМИ, 71-летний бизнесмен поскользнулся и упал в ущелье с высоты 150 метров в муниципалитете Кольбато. На момент трагедии рядом с предпринимателем находились его супруга и сын Джонатан.