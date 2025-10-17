Что делать если на карту пришли деньги от неизвестного лица

В ведомстве подчеркивают, что при получении денежных средств на банковскую карту от неизвестного отправителя следует обязательно удостовериться в их поступлении через мобильное приложение или официальный сайт банка. Это связано с тем, что злоумышленники нередко рассылают фальшивые уведомления о переводах. Помимо этого, рекомендуется незамедлительно проинформировать банк о поступивших средствах с помощью горячей линии, чата в мобильном приложении или обратившись лично в отделение. Сотрудники банка зарегистрируют обращение и проведут проверку происхождения перевода.