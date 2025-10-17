Что делать если на карту пришли деньги от неизвестного лица

Мошенники в целях шантажа могут использовать денежные переводы на карту пользователя.
Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян с помощью неожиданных денежных переводов на банковские карты. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По данным ведомства, злоумышленники отправляют случайным пользователям средства, а затем требуют вернуть их, угрожая обвинениями в финансировании терроризма.
«Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
В ведомстве подчеркивают, что при получении денежных средств на банковскую карту от неизвестного отправителя следует обязательно удостовериться в их поступлении через мобильное приложение или официальный сайт банка. Это связано с тем, что злоумышленники нередко рассылают фальшивые уведомления о переводах. Помимо этого, рекомендуется незамедлительно проинформировать банк о поступивших средствах с помощью горячей линии, чата в мобильном приложении или обратившись лично в отделение. Сотрудники банка зарегистрируют обращение и проведут проверку происхождения перевода.
«Не используйте поступившие средства. Даже если сумма небольшая, ее расходование может быть признано неосновательным обогащением, что влечет обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки», — объяснили в МВД.
Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют в случае получения неизвестных денежных переводов воспользоваться официальными инструментами возврата средств, такими как функция «возврат ошибочного перевода», доступная непосредственно в мобильном приложении. Кроме того, в управлении подчеркивают важность сохранения всей переписки и записей телефонных разговоров, связанных с переводом, поскольку эти материалы могут оказаться полезными при дальнейшем разбирательстве.
Ранее в МВД сообщали о росте числа мошенничеств с использованием мобильных приложений, криптовалюты и поддельных сервисов. Злоумышленники также предлагали россиянам услуги по покупке автомобилей из-за рубежа по заниженным ценам, требуя переводы в криптовалюте и предоставление личных данных. Правоохранительные органы регулярно призывают граждан проявлять осторожность при получении подозрительных переводов и предложениях в интернете.