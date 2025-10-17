Ричмонд
Подозреваемую в махинациях с жильём для сирот новосибирскую чиновницу отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Ольге Просолуповой, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Сиб.фм

По версии правоохранителей, руководитель отдела районной администрации опеки и попечительства администрации Купинского района Новосибирской области вошла в сговор с риелтором. Он выкупил квартиру, которая ранее была предоставлена в собственность ребёнку-сироте, по заниженной цене. Затем жильё было продано на аукционе администрации Купинского района уже по завышенной стоимости. Он проводился с целью приобретения жилья для детей-сирот.

Таким образом, преступная группа получила незаконную прибыль в размере 1,7 миллиона рублей. Этими деньгами представитель администрации и риэлтор распорядились по своему усмотрению.

Суд избрал Просолуповой меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 декабря 2025 года.