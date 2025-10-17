Подозреваемую в махинациях с жильём для сирот новосибирскую чиновницу отправили под домашний арест

По версии правоохранителей, руководитель отдела районной администрации опеки и попечительства администрации Купинского района Новосибирской области вошла в сговор с риелтором. Он выкупил квартиру, которая ранее была предоставлена в собственность ребёнку-сироте, по заниженной цене. Затем жильё было продано на аукционе администрации Купинского района уже по завышенной стоимости. Он проводился с целью приобретения жилья для детей-сирот.