Подозреваемую в махинациях с жильём для сирот новосибирскую чиновницу отправили под домашний арест

По версии правоохранителей, руководитель отдела районной администрации опеки и попечительства администрации Купинского района Новосибирской области вошла в сговор с риелтором. Он выкупил квартиру, которая ранее была предоставлена в собственность ребёнку-сироте, по заниженной цене. Затем жильё было продано на аукционе администрации Купинского района уже по завышенной стоимости. Он проводился с целью приобретения жилья для детей-сирот.
Таким образом, преступная группа получила незаконную прибыль в размере 1,7 миллиона рублей. Этими деньгами представитель администрации и риэлтор распорядились по своему усмотрению.
Суд избрал Просолуповой меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 декабря 2025 года.