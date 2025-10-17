ФАС завела дела против двух дистрибьюторов «Светофора» в Москве

Ранее в связи с поступлением большого количества жалоб от поставщиков ФАС России поручила своим территориальным органам проверить дистрибьюторов торговой сети «Светофор» на предмет соблюдения требований торгового законодательства. На данный момент в результате проверок возбуждено 27 дел, 9 из них уже рассмотрено, организациям выданы предписания об устранении нарушений. В большинстве случаев они исполняют эти предписания и отказываются от дальнейшей реализации недобросовестных практик.