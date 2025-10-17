Потеря 4 дней? Депутат Кулеш раскрыл детали большого совещания по Усольцевым

В Главном следственном управлении СК 16 октября прошло совещание, на котором обсудили один из самых сложных и масштабных поисков в Красноярском крае. В начале октября в районе Кутурчинского белогорья бесследно исчезла семья Усольцевых. Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину так и не нашли. Кроме сложного рельефа и тяжелых погодных условий поиск осложняли формальные ограничения и бюрократия.
Депутат Законодательного собрания и опытный турист Алексей Кулеш, также присутствоваший на совещании, рассказал krsk.aif.ru, какие системные проблемы вскрыли поиски пропавшей семьи и как их планируют решать.
Четыре дня тишины.
На совещании по поводу поисков Усольцевых собрались представители МЧС, КГКУ «Спасатель», полиции, отряда «ЛизаАлерт» и других организаций. Они обозначили сложности и проблемы во взаимодействии, которые вскрыла операция.
По словам Алексея Кулеша, одной из проблем стала задержка с развертыванием связи в районе пропажи семьи.
«У МЧС есть перевозимая станция сотовой связи. Они готовы были поставить её на месте поиска в первый же день, потому что там другой связи нет. Но согласование с сотовым оператором подключения этой базовой станции к каналу заняло четыре дня. Если бы она появилась в первый день, возможно, результаты поиска могли бы быть иными», — сообщил Алексей Кулеш.
Спасение не по уставу.
Другая сложность, по словам депутата, — обмен информацией между структурами. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» по закону не имеют права опрашивать свидетелей, это делают МВД и СК. Однако правоохранительные органы, ссылаясь на закон об оперативно-разыскной деятельности, не предоставляют поисковикам всю полученную информацию. В результате, как отметил Кулеш, появляются «лакуны» в данных.
Бюрократические нормы ограничили и действия государственных спасателей.
«МЧС имеет право расходовать свои силы и средства только в чрезвычайных ситуациях. А поиск людей формально таковой не является. У них там есть некоторые формальные ограничения, хотя они все 10 дней кормили волонтеров из своей походной кухни», — говорит депутат.
В то же время КГКУ «Спасатель», чья деятельность как раз направлена на поиски, столкнулось с нехваткой кадров — на место смогли отправить всего 7−8 человек. Кроме того, у учреждения нет законных оснований перевозить волонтеров на своей технике, так как бюджетные средства рассчитаны только на собственный личный состав.
Новая тактика поиска.
Массовый поиск, в котором приняло участие больше 1,5 тысяч человек, завершен. Учитывая зимние условия, теперь спасатели и альпинисты будут отрабатывать точечные задачи.
«Будут отрабатываться конкретные места, где могли бы укрыться пропавшие — пещеры, ниши и так далее. На них не будут требоваться десятки и сотни человек, это будут небольшие группы, которые станут отрабатывать конкретные задачи», — пояснил депутат.
Также стало известно, чтодело о пропаже Усольцевых передали в отдел по особо важным делам СК — здесь объяснили, почему. По словам Алексея Кулеша, все выявленные системные проблемы будут вынесены на обсуждение в Законодательном Собрании для их решения во взаимодействии с правительством края.
Хроника исчезновения.
28 сентября семья Усольцевых — Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Ариша — отправилась от турбазы в Кутурчинском Белогорье к горе Буратинка. По расчетам, пеший путь должен был занять около трех с половиной часов. Однако в тот день погода в горах резко ухудшилась, начался дождь со снегом. Семья, одетая в легкую одежду, с маршрута не вернулась.
Их автомобиль позже обнаружили у поселка Кутурчин с личными вещами, детским креслом и игрушками внутри. Началась масштабная поисковая операция. Поисковики прошли свыше 4,5 тысяч км по заснеженной тайге.
Загадочное исчезновение семьи заставило строить разные версии их пропажи — убийство, побег за границу, встреча с хищниками или сектантами. Феномен обсуждали даже на федеральном канале в эфире популярного телешоу. Туда пришел сын Ирины Усольцевой и впервые подробно рассказал об их семье. Все, что известно об Усольцевых, мы также собрали в отдельном материале.
Свой прогноз о судьбе пропавших высказал даже шаман. Однако по основной версии Усольцевы ушли в курумник, чтобы укрыться от непогоды, спрятались между камней и замерзли.
Также юрист Богданов рассказал, почему семью могут признать погибшими только через пять лет. Мы продолжаем следить за поисками, все последние новости о семье Усольцевых — в нашем сюжете.