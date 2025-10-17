Потеря 4 дней? Депутат Кулеш раскрыл детали большого совещания по Усольцевым

«У МЧС есть перевозимая станция сотовой связи. Они готовы были поставить её на месте поиска в первый же день, потому что там другой связи нет. Но согласование с сотовым оператором подключения этой базовой станции к каналу заняло четыре дня. Если бы она появилась в первый день, возможно, результаты поиска могли бы быть иными», — сообщил Алексей Кулеш.