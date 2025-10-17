В Ростове вынесли приговор участникам нацбатальона «Айдар»

15 участников запрещенного в России нацбатальона «Айдар»* приговорили к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года в исправительной колонии строгого режима. Дело против членов украинского нацбатальона направили в суд в июне 2023 года. Этот процесс стал вторым по масштабу в России над участниками украинских вооруженных формирований после суда над «азовцами».Подсудимых признали виновными в попытке насильственного захвата власти и участии в террористическом объединении. Среди обвиняемых — как бывшие военные, так и те, кто, по версии следствия, оказывал медицинскую помощь боевикам.* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.