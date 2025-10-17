В Петербурге любовник жены убил вернувшегося домой бойца СВО

Следствие полагает, что мужчина приехал домой в октябре в очередной отпуск, однако его возвращению не так уж сильно обрадовалась жена. Она на тот момент отдыхала со своим любовником, с которым давно уже жила, не брезгуя пользоваться деньгами мужа за военную службу.