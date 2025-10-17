В Петербурге любовник жены убил вернувшегося домой бойца СВО

В Кудрово в четверг, 16 октября, задержали 38-летнего жителя Петербурга, которого обвиняют в убийстве недавно вернувшегося из зоны СВО бойца.
Следствие полагает, что мужчина приехал домой в октябре в очередной отпуск, однако его возвращению не так уж сильно обрадовалась жена. Она на тот момент отдыхала со своим любовником, с которым давно уже жила, не брезгуя пользоваться деньгами мужа за военную службу.
Последний поссорился с мужем возлюбленной в Колпино, сильно избил его и после этого затолкал в багажник своего автомобиля. Уже позже он осознал, что мужчина скончался. Его тело подозреваемый отвёз к озеру Хаболово в Кингисеппском районе, пишет 47news.
Там уже злоумышленник замотал труп в тент и утопил, пытаясь скрыть улики. Машину после этого он сжёг — помогала ему в этом жена погибшего. Сейчас мужчину задержали. А женщина пока проходит по этому делу как свидетель.