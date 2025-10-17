Волгоградского таксиста задержали с наркотическими «подарками»

В Центральном районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции задержали таксиста. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Подробностями поделились в региональном главке МВД.
Остановив иномарку, служители закона заподозрили водителя в пьяном вождении, от предложения пройти медосвидетельствование мужчина отказался.
«Поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников полиции, в связи с чем было принято решение провести личный досмотр, по результатам которого в рюкзаке были обнаружены два шприца с жидкостью, два пакета и емкость с веществом сине-зеленого цвета», — комментируют в ведомстве.
Впоследствии экспертизой было установлено, что найденные вещества являются наркотиками: N-метилэфедрон и гашиш.
На оперативной съемке таксист признаётся, что наркотики получил от клиентов: «Отблагодарили, им понравилось».
Теперь, за такую «благодарность», которую мужчина решил оставить у себя, он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 статьи 228 УК РФ — «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ в значительном размере».