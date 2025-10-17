Волгоградского таксиста задержали с наркотическими «подарками»

«Поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников полиции, в связи с чем было принято решение провести личный досмотр, по результатам которого в рюкзаке были обнаружены два шприца с жидкостью, два пакета и емкость с веществом сине-зеленого цвета», — комментируют в ведомстве.