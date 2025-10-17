Средняя сумма взятки в Краснодарском крае выросла до 700 тысяч рублей

По итогам шести месяцев текущего года выявлено 801 преступление по линии противодействия коррупции, в том числе 796 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В суд направлено 334 уголовных дела коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 177 лиц, в том числе 42 должностных лица органов исполнительной власти. Такие данные привел врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Михаил Федотов.