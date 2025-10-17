Ричмонд
Жители Чунского района жалуются на отсутствие отопления в жилых домах

Также у населения поселка нет горячей воды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Чунского района жалуются на отсутствие отопления в жилых домах. Население поселка распространили информацию о том, что у них нет горячей воды и тепла, в социальных сетях. На сообщение отреагировали прокуратура Иркутской области и следственный комитет.

— По данному факту следователи организовали проверку по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по региону.

Известно, что 15 октября ведомство выдало предостережение руководителю теплоснабжающей организации о необходимости поддержания температуры согласно нормативам.

