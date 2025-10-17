В аэропорту Челябинска пьяная семейная пара с ребенком подралась с полицейскими

«Пассажиры прибыли на посадку с признаками опьянения. Представитель авиакомпании отказал паре в перелете, в ответ они начали выражаться грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировали», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.