В аэропорту Челябинска пьяная семейная пара с ребенком подралась с полицейскими

Стражей порядка вызвали к выходу на посадку в самолет, готовившийся к вылету в Сочи.
«Пассажиры прибыли на посадку с признаками опьянения. Представитель авиакомпании отказал паре в перелете, в ответ они начали выражаться грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировали», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Дебоширами оказались мужчина 1986 года рождения и его 40-летняя сожительница. Отмечается, что вместе с женщиной, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности по статье 115, находился ее 9-летний ребенок.
«Транспортные полицейские попросили нарушителей пройти в дежурную часть. Однако сожители отказывались выполнять законные требования правоохранителей и оказывали сопротивление, в результате чего были применены физическая силу и специальные средства — наручники», — уточнили в полиции.
В отношении каждого нарушителя составлен протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ, после чего челябинку вместе с ребенком отпустили, а ее попутчика поместили в специальное помещение для задержанных.