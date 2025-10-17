Красноперекопск в Крыму остался без света

Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
«В связи с аварийным отключением электроэнергии на территории Красноперекопского района, восстановительные работы ведутся силами всех ремонтных бригад» , — написал Биданец в Telegram-канале.
Ранее глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в городе, что также привело к прекращению водоснабжения. В детсадах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.