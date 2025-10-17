Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноперекопск в Крыму остался без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Красноперекопск и Красноперекопский район в Крыму аварийно обесточены, идут восстановительные работы, сообщил глава администрации района Сергей Биданец.

Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

«В связи с аварийным отключением электроэнергии на территории Красноперекопского района, восстановительные работы ведутся силами всех ремонтных бригад» , — написал Биданец в Telegram-канале.

Ранее глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в городе, что также привело к прекращению водоснабжения. В детсадах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше