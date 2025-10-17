Главе уфимского охранного агентства грозит суд за долги по зарплате

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении директора местного частного охранного агентства «Фараон». Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, и материалы направлены в мировой суд для дальнейшего разбирательства.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, руководителя фирмы обвиняют в том, что он продолжительное время не платил зарплату своим сотрудникам. По данным следствия, с января 2024 по январь 2025 года в организации накопилась задолженность перед 26 работниками, которая превысила 1,5 миллиона рублей. При этом на расчетный счет предприятия за тот же период поступило более 10,5 миллионов рублей, но эти средства направлялись на другие цели.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной прокуратурой. Помимо уголовного преследования, по инициативе надзорного ведомства директора и саму компанию привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Сумма административных штрафов составила 40 тысяч рублей.
— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате, а также компенсация за ее несвоевременную выплату погашены, — добавили в ведомстве.
