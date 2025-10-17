Главе уфимского охранного агентства грозит суд за долги по зарплате

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, руководителя фирмы обвиняют в том, что он продолжительное время не платил зарплату своим сотрудникам. По данным следствия, с января 2024 по январь 2025 года в организации накопилась задолженность перед 26 работниками, которая превысила 1,5 миллиона рублей. При этом на расчетный счет предприятия за тот же период поступило более 10,5 миллионов рублей, но эти средства направлялись на другие цели.