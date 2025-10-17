Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали «порядочного» вора

По данным полиции, местный житель направил письма в один из магазинов, а также в сеть автозаправочных станций и городской отдел полиции, сообщив о намерении регулярно «приобретать» товары без оплаты. Полицейские ситуацию без внимания не оставили, оперативно выехали по указанному в письмах адресу магазина, где с поличным задержали 45-летнего любителя «бесплатных» товаров.
«На допросе хитроумный феодосиец заявил, что его инновационный подход к законам мог бы рассматриваться как легитимный, и думал, что уведомления освобождают его от какой-либо ответственности», — сообщили в пресс-службе.
К моменту задержания злоумышленник уже успел «заработать» 7 тысяч рублей на свои нужды до того, как его уведомление попало в руки правоохранителей. Теперь феодосийскому «предпринимателю» в мире «бесплатного шопинга» придется ответить за свои действия перед законом. Уголовное дело открыто по статье о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.