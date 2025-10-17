Кражи с уведомлением: в Феодосии задержали «порядочного» вора

К моменту задержания злоумышленник уже успел «заработать» 7 тысяч рублей на свои нужды до того, как его уведомление попало в руки правоохранителей. Теперь феодосийскому «предпринимателю» в мире «бесплатного шопинга» придется ответить за свои действия перед законом. Уголовное дело открыто по статье о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.