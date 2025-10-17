Бывший судебный пристав из Перми превышала полномочия

Это привело к тому, что подрядчиков привлекали к работам без проведения необходимых конкурсных процедур. Из-за отсутствия должного контроля со стороны госзаказчика и нарушений в исполнении решений часть бюджетных средств, выделенных на капремонт, была похищена.