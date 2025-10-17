Бывший судебный пристав из Перми превышала полномочия

Пермь — Пермский краевой суд оставил без изменений решение Мотовилихинского районного суда в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Ранее она была признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Как установил суд, в период с апреля 2020 года по октябрь 2022 года сотрудница службы судебных приставов, действуя с нарушением своих полномочий, самовольно меняла способ исполнения судебных решений, касающихся капремонта многоквартирных домов.
Это привело к тому, что подрядчиков привлекали к работам без проведения необходимых конкурсных процедур. Из-за отсутствия должного контроля со стороны госзаказчика и нарушений в исполнении решений часть бюджетных средств, выделенных на капремонт, была похищена.
Суд первой инстанции приговорил экс-пристава к штрафу и запретил ей занимать государственные должности в течение двух лет. Апелляционная инстанция подтвердила законность приговора. Решение вступило в силу.