В Волгоградской области работодатель задолжал сотрудникам около 700 000 рублей

Приговором мирового судьи в Калачевском районе гендиректора ООО «Береславское КХ» признали виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщили в прокуратуре региона.
В ходе заседания выяснилось, что руководитель не платил заработную плату 7 работникам. Всего он задолжал им около 700 000 рублей. При этом поступающие на счет организации деньги фигурант уголовного дела тратил по своему усмотрению. Свою вину он не признал.
Руководителя оштрафовали на 100 000 рублей. Для возмещения потерпевшим материального ущерба был арестован автомобиль осужденного стоимостью более 700 000 рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.