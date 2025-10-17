Двое погибли в столкновении Hyundai Accent с фурой на трассе под Волгоградом

Трагедия произошла сегодня утром в Дубовском районе Волгоградской области на участке федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». В обстоятельствах смертельного ДТП, в котором погибли два человека, сейчас разбираются экипажи Госавтоинспекции и следственная группа, работающие на месте аварии на 573 километре дороги.
Авария случилась в 6.25. Очевидцы вызвали скорую и ГАИ, однако приехавшим на место врачам спасать уже было некого. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте. Водитель грузового авто не пострадал.