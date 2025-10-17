Ричмонд
На Кубани мужчина оскорбил отца и отправился под суд

Отец написал заявление на обидчика в прокуратуру.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае мировой судья вынес приговор мужчине, оскорбивший своего отца. В отношении него были составлены два административных протокола.

Инцидент произошел в июле 2025 года в Белореченске. Мужчина разразился нецензурной бранью в адрес своего родителя. Отец обиделся и написал заявление в прокуратуру.

В прокуратуре возбудили два дела об административных правонарушениях по статье «Оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица» (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). Штраф составил 6000 рублей.