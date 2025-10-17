В Новокузнецке скромный грабитель банка отказался брать много денег. Видео

По данным канала, вооруженный мужчина в маске потребовал деньги, но отказался от предложения взять большую сумму. Когда сотрудницы попытались отговорить налетчика от ограбления, тот в ответ пригрозил оружием. В итоге он забрал требуемые 100 тысяч и скрылся.