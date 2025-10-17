В Новокузнецке скромный грабитель банка отказался брать много денег. Видео

В Новокузнецке произошло необычное ограбление банка: вооруженный мужчина потребовал у сотрудниц ровно 100 тысяч рублей и отказался брать больше. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, вооруженный мужчина в маске потребовал деньги, но отказался от предложения взять большую сумму. Когда сотрудницы попытались отговорить налетчика от ограбления, тот в ответ пригрозил оружием. В итоге он забрал требуемые 100 тысяч и скрылся.
Информацию об инциденте подтвердили в Главном управлении МВД России по Кемеровской области. По данным ведомства, нападение на офис финансовой организации на проспекте Металлургов произошло накануне около 16:30.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы.
«В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого, — сообщили в пресс-службе. — С учетом имеющихся улик полиция Кузбасса предлагает злоумышленнику самостоятельно явиться с повинной в ближайший отдел полиции».