Пенсионерке из Усть-Илимска вернут деньги за перелет на отдых в Турцию. Женщина не работает уже с 2019 года и живет в районе, приравненной к районам Крайнего Севера. В прошлом году сибирячка вернулась с теплой страны и заявила о компенсации денег, которые она потратила на проезд по маршруту «Усть-Илимск — Красноярск — Анталья — Красноярск — Усть-Илимск».
— Из справки авиакомпании следует, что пассажир купила билеты за 46 тысяч рублей. Стоимость перелета «Красноярск — Анталья — Красноярск» составила 11,5 тысяч рублей, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
Сотрудники Социального фонда возместили женщине лишь часть потраченных средств, отказав в компенсации стоимости авиабилетов на указанный рейс. Ведомство объяснило это тем, что документы, которые предоставила женщина, не были оформлены как положено для электронных билетов. Они не являлись официальными бланками, поэтому не могли подтвердить её расходы на проезд.
Рассмотрев материалы дела, суд принял решение в пользу пенсионерки и обязал вернуть ей 11,5 тысяч рублей.