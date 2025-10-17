Пенсионерке из Усть-Илимска вернут деньги за перелет на отдых в Турцию. Женщина не работает уже с 2019 года и живет в районе, приравненной к районам Крайнего Севера. В прошлом году сибирячка вернулась с теплой страны и заявила о компенсации денег, которые она потратила на проезд по маршруту «Усть-Илимск — Красноярск — Анталья — Красноярск — Усть-Илимск».