Из кранов уфимцев потечет зеленая вода

Такой способ диагностики широко применяется в России и других странах для закрытых систем теплоснабжения. Краситель уранин А абсолютно безопасен для людей и природы, и его используют в производстве шампуней и косметических продуктов, что подтверждается соответствующими сертификатами. При этом воду с красителем не рекомендуется использовать для приготовления пищи.