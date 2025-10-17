Ричмонд
Из кранов уфимцев потечет зеленая вода

БашРТС будет искать утечки с помощью зеленого красителя.

Источник: Комсомольская правда

С 20 октября по 30 ноября 2025 года компания «БашРТС» проведет в Уфе плановую проверку тепловых сетей на герметичность. Для диагностики будет использоваться специальный экологичный краситель — уранин А, который придает воде ярко-зеленый цвет.

Как пояснили в компании, этот метод помогает находить даже небольшие повреждения на трубопроводах и выявлять случаи несанкционированного забора теплоносителя. Специалисты будут регулярно обследовать трассы, проверять оборудование центральных тепловых пунктов и внутренние системы. Это позволит своевременно обнаружить и устранить дефекты перед началом отопительного сезона.

Такой способ диагностики широко применяется в России и других странах для закрытых систем теплоснабжения. Краситель уранин А абсолютно безопасен для людей и природы, и его используют в производстве шампуней и косметических продуктов, что подтверждается соответствующими сертификатами. При этом воду с красителем не рекомендуется использовать для приготовления пищи.

Если в водопроводе появится зеленоватая горячая вода, это свидетельствует о проблемах в системе. В таком случае жителям следует немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или напрямую в «БашРТС».

Проведение испытаний согласовано со всеми надзорными органами. При обнаружении зеленых луж на улице или подкрашенной воды в кранах можно звонить по телефонам районов:

— Орджоникидзевский — 8 (347) 242−44−37;

— Калининский — 8 (347) 269−24−33;

— Октябрьский — 8 (347) 269−31−24;

— Советский — 8 (347) 272−49−72.