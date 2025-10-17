Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка

«Идет проверка, обнаружен багаж, в котором может находиться взрывчатое вещество. Пассажиры аэропорта эвакуированы. Сапёры и другие специалисты на месте. Паники нет», — сказал собеседник агентства.
Сапёры обследуют подозрительный предмет, территория аэропорта оцеплена.
В последние месяцы в Молдавии неоднократно фиксировались ложные сообщения о минированиях общественных зданий и транспортных узлов, включая аэропорт Кишинёва. Во всех случаях информация не подтверждалась, но приводила к временной эвакуации и проверке помещений.