Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка

В последние месяцы в Молдавии неоднократно фиксировались ложные сообщения о минированиях общественных зданий и транспортных узлов, включая аэропорт Кишинёва. Во всех случаях информация не подтверждалась, но приводила к временной эвакуации и проверке помещений.