Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: в аэропорту Кишинева нашли багаж, в котором может быть взрывчатка

КИШИНЁВ, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили в международном аэропорту Кишинёва багаж, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

Источник: Sputnik

«Идет проверка, обнаружен багаж, в котором может находиться взрывчатое вещество. Пассажиры аэропорта эвакуированы. Сапёры и другие специалисты на месте. Паники нет», — сказал собеседник агентства.

Сапёры обследуют подозрительный предмет, территория аэропорта оцеплена.

В последние месяцы в Молдавии неоднократно фиксировались ложные сообщения о минированиях общественных зданий и транспортных узлов, включая аэропорт Кишинёва. Во всех случаях информация не подтверждалась, но приводила к временной эвакуации и проверке помещений.