В Таганроге объявлен режим повышенной готовности из-за котельной

Несмотря на решение суда, обязывающее собственника провести ремонт, он игнорирует свои обязательства. В связи с этим, МУП «Городское хозяйство» самостоятельно приступило к аварийно-восстановительным работам для поддержания котельной в рабочем состоянии и обеспечения запуска тепла.