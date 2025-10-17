В Таганроге объявлен режим повышенной готовности из-за котельной

Котельная расположена по адресу улица Ленина, 220. Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Целью введения режима является предотвращение перебоев в подаче тепла в жилые дома, обслуживаемые данной котельной.
Глава Таганрога Светлана Камбулова отметила, что ситуация с котельной сложная и требует капитального ремонта оборудования, включая водогрейные котлы, насосное оборудование и аварийные участки теплосетей.
Несмотря на решение суда, обязывающее собственника провести ремонт, он игнорирует свои обязательства. В связи с этим, МУП «Городское хозяйство» самостоятельно приступило к аварийно-восстановительным работам для поддержания котельной в рабочем состоянии и обеспечения запуска тепла.