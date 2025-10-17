Житель Березников приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство своей матери. Преступление было совершено в марте этого года. Мужчина, находясь в затяжном запое, жил вместе с матерью. Между ними постоянно возникали конфликты из-за его образа жизни. В один из дней после очередной ссоры он нанес матери тяжёлые удары, от которых она скончалась.