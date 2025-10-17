Житель Березников приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство своей матери. Преступление было совершено в марте этого года. Мужчина, находясь в затяжном запое, жил вместе с матерью. Между ними постоянно возникали конфликты из-за его образа жизни. В один из дней после очередной ссоры он нанес матери тяжёлые удары, от которых она скончалась.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стали множественные переломы лицевых костей, закрытая черепно-мозговая травма и обширные внутримозговые кровоизлияния. Утром, обнаружив тело, обвиняемый не обратился в службу «03», а пошёл покупать спиртное.
Березниковский городской суд Пермского края признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности) и приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 1 млн рублей моральной компенсации брату погибшей — второму сыну.
Подсудимый обжаловал приговор, считая его чрезмерно суровым. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда, изучив материалы дела, признала, что суд первой инстанции учёл все обстоятельства, в том числе наличие маленького ребёнка, помощь следствию и признание вины. Апелляцию отклонили, приговор оставили без изменений.