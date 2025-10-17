Ричмонд
Пенсионерка пострадала под колесами фуры в Воронеже

Женщину сбили при переходе дороги в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

На улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого фура сбила пенсионерку. Инцидент случился примерно в 11:30 утра 16 октября рядом с домом № 234/14.

По предварительной информации полиции, 45-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны улицы Новгородская, совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу. Пенсионерка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для этого месте, вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате наезда женщина получила телесные повреждения. Скорая медицинская помощь доставила пострадавшую в больницу.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.