В Маргилане водитель сбил трёх школьников на «зебре»: за это кто-то ответит?

По данным УБДД Ферганской области, инцидент произошёл 16 октября около 12:30 на улице Б. Маргилони. За рулём находился 27-летний мужчина, который, как заявляют официальные лица, «проявил невнимательность». В результате один ребёнок был госпитализирован, двум оказали первую помощь на месте. О состоянии пострадавших школьников официальные органы предпочли не распространяться.
Системная халатность
Если взглянуть на фотографии с места происшествия, то становится ясно: дорога шириной в шесть полос не оборудована светофором на пешеходном переходе. Школа находится прямо у трассы, но ни «лежачих полицейских», ни регулировки, ни даже ограждений, ограничивающих выбег детей на дорогу, — ничего этого нет.
Почему в стране, где ежедневно происходят трагедии на дорогах, до сих пор не приняты элементарные меры безопасности возле школ?
Это не единичный случай — подобные инциденты происходят по всей стране, и почти всегда звучит одно и то же объяснение: «водитель не заметил», «дети резко выбежали», «дорожная ситуация была сложной». Но почему тогда во многих странах Европы и Азии подобные переходы оснащаются светофорами, предупреждающими знаками, а скорость возле школ не превышает 30 км/ч?
Молчание — это тоже преступление
Водителя наверняка ждёт штраф или, в лучшем случае, условное наказание. Но кто понесёт ответственность за то, что возле школы с оживлённой дорогой не было светофора? Кто из чиновников ответит за отсутствие элементарной инфраструктуры безопасности? Почему сотрудники ГСБДД годами игнорируют такие участки и не вносят представления в хокимияты?
Вопросы остаются открытыми. Ответственные лица — молчат. Дети — в больнице. Сколько ещё должно быть жертв, чтобы власти перестали экономить на безопасности школьников? Если чиновники продолжают молчать, это не значит, что молчать должны мы с вами.