В Маргилане водитель сбил трёх школьников на «зебре»: за это кто-то ответит?

Если взглянуть на фотографии с места происшествия, то становится ясно: дорога шириной в шесть полос не оборудована светофором на пешеходном переходе. Школа находится прямо у трассы, но ни «лежачих полицейских», ни регулировки, ни даже ограждений, ограничивающих выбег детей на дорогу, — ничего этого нет.