В Башкирии раскрыли банду, похитившую мужчину из-за долга

В Октябрьском завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. По данным следствия, похищение произошло еще в ноябре 2024 года из-за денежного долга.
Шестеро мужчин, как сообщает прокуратура Башкирии, организовали преступную группу. Они дождались своего знакомого возле одного из городских магазинов и потребовали у него вернуть около 70 тысяч рублей. Когда тот отказался выполнять их требования, тогда мужчины силой затащили его в автомобиль и вывезли за пределы города.
На безлюдной местности избиения продолжились. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал им мобильный телефон. Впоследствии ему все же удалось бежать и обратиться с заявлением в полицию.
Уточняется, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четверых участников преступной группы.
