В Башкирии раскрыли банду, похитившую мужчину из-за долга

Шестеро мужчин, как сообщает прокуратура Башкирии, организовали преступную группу. Они дождались своего знакомого возле одного из городских магазинов и потребовали у него вернуть около 70 тысяч рублей. Когда тот отказался выполнять их требования, тогда мужчины силой затащили его в автомобиль и вывезли за пределы города.