В убийстве погибшего в горах испанского миллиардера заподозрили его сына

Через несколько дней после вечеринки отец и сын отправились в совместный горный поход. На обратном пути, спускаясь к парковке по краю обрыва, Андик-старший упал с высоты 150 м и насмерть разбился. Джонатан утверждает, что шел в этот момент впереди и не видел произошедшего, он лишь услышал, как отец подскользнулся.