В убийстве погибшего в горах испанского миллиардера заподозрили его сына

Следователи полагают, что магнат мог быть убит, и подозревают в преступлении сына жертвы Джонатана, единственного человека, который сопровождал погибшего во время похода на гору Монсеррат в 50 км от Барселоны. В его прежних показаниях были обнаружены нестыковки относительно места инцидента и полиция настаивает на повторном допросе.
Кроме того, близкие к семье свидетели утверждают, что за несколько дней до несчастного случая у сына с отцом испортились отношения. Напряженность возникла после корпоративной рождественской вечеринки, на которой основатель Mango объявил о передаче управления компанией генеральному директору вместо сына. По словам очевидцев, Джонатан раньше времени покинул мероприятие.
Компания Mango — это международный испанский бренд, который занимается дизайном, производством и продажей одежды, обуви и аксессуаров. Братья Исак и Нахман Андики основали компанию в Барселоне в 1984 году.
Через несколько дней после вечеринки отец и сын отправились в совместный горный поход. На обратном пути, спускаясь к парковке по краю обрыва, Андик-старший упал с высоты 150 м и насмерть разбился. Джонатан утверждает, что шел в этот момент впереди и не видел произошедшего, он лишь услышал, как отец подскользнулся.
Спустя месяц после трагедии суд в Барселоне закрыл дело, посчитав, что имел место несчастный случай.
Представители семьи Андика заявили в интервью газете El País, что близкие бизнесмена не станут ничего комментировать в связи с новым расследованием, но уверены в невиновности Джонатана и продолжат сотрудничать со следствием.
Bloomberg в 2024 году оценивал состояние Андика в $4,5 млрд.