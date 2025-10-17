В Прикамье сломавшая ногу женщина отсудила 250 тыс. рублей у администрации

Женщина, сломавшая ногу на лестнице в Пермском крае, отсудила 250 тысяч рублей у администрации округа, сообщает краевое ГУФССП.
Инцидент произошёл в Бардымском округе с торговой представительницей, которая приехала в местный кооперативный магазин. Спускаясь по лестнице, женщина поскользнулась и упала вниз, попутно сломав лодыжку. Из-за травмы пострадавшая была вынуждена перенести операцию и 60 дней ходить в гипсе и на костылях.
Возмущённая небезопасной лестницей женщина обратилась в суд, чтобы привлечь владельцев магазина к ответственности. Тем не менее, в суде оказалось, что лестница может находится в другой юрисдикции.
В судебный процесс помимо представителей райпо (кооперативное юрлицо) были также привлечены представители администрации Бардымского округа и коммунальной компании. Никто из участников не хотел признавать за собой обязанности по уходу за лестницей и исковые требования.
По словам представителя райпо, лестница была на неразграниченной земле и за очистку должна отмечать администрация. Власти округа ответили, что техпаспорта на магазин нет и райпо самовольно заняло участок, а значит, отвечать за него должно самостоятельно. Ясность сумел внести судья.
«Выслушав мнение сторон и оценив предоставленные доказательства, суд счёл, что злополучная лестница, является зоной обслуживания администрации. Именно её обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда. Исполнительный документ о взыскании с органа местного самоуправления 250 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю», — рассказывает ГУФССП по Пермскому краю.
Главу администрации округа уведомили о производстве и напомнили о санкциях, которые последуют, если муниципалитет не погасит задолженность вовремя. Тем не менее, администрации был назначен исполнительский сбор в 17,5 тысяч рублей. После введения штрафа, компенсация была выплачена.