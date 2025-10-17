В Прикамье сломавшая ногу женщина отсудила 250 тыс. рублей у администрации

По словам представителя райпо, лестница была на неразграниченной земле и за очистку должна отмечать администрация. Власти округа ответили, что техпаспорта на магазин нет и райпо самовольно заняло участок, а значит, отвечать за него должно самостоятельно. Ясность сумел внести судья.