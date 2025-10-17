Завод в Башкирии сбрасывал грязные стоки в реку. Компания «Николь-Пак» в Учалинском районе оштрафована на 150 тыс рублей за нарушение природоохранного законодательства, сообщает прокуратура РБ.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что завод сбрасывал сточные воды с превышением допустимой концентрации вредных веществ в реку Буйды. Предприятие и инженер привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «нарушение правил водопользования» и ст. 7.6 КоАП РФ «пользование водным объектом с нарушением установленных условий» в виде штрафов на общую сумму 150 тыс. рублей.
Руководителю организации также внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Завод в итоге принял меры для дополнительной очистки сточных вод.