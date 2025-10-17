Завод в Башкирии сбрасывал грязные стоки в реку

В ходе прокурорской проверки было установлено, что завод сбрасывал сточные воды с превышением допустимой концентрации вредных веществ в реку Буйды. Предприятие и инженер привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «нарушение правил водопользования» и ст. 7.6 КоАП РФ «пользование водным объектом с нарушением установленных условий» в виде штрафов на общую сумму 150 тыс. рублей.