Завод в Башкирии сбрасывал грязные стоки в реку

Завод «Николь-Пак» в Учалинском районе оштрафован на 150 тыс рублей за нарушение природоохранного законодательства.

Завод в Башкирии сбрасывал грязные стоки в реку. Компания «Николь-Пак» в Учалинском районе оштрафована на 150 тыс рублей за нарушение природоохранного законодательства, сообщает прокуратура РБ.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что завод сбрасывал сточные воды с превышением допустимой концентрации вредных веществ в реку Буйды. Предприятие и инженер привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «нарушение правил водопользования» и ст. 7.6 КоАП РФ «пользование водным объектом с нарушением установленных условий» в виде штрафов на общую сумму 150 тыс. рублей.

Руководителю организации также внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Завод в итоге принял меры для дополнительной очистки сточных вод.