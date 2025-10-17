В Перми скопилась километровая пробка из-за ДТП с двумя грузовиками

Пробка длиною в один километр скопилась в Перми из-за ДТП с участием двух грузовиков, сообщает сервис Яндекс. Карты.
Об аварии в Мотовилихинском районе города стало известно из телеграм-канала Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) края. Около 13:18 часов канал «Дорожная обстановка Перми и края» опубликовал фотографию с дорожных камер, на которой было заметно два столкнувшихся грузовых автомобиля.
По данным ведомства, авария случилась на перекрёстке улиц 1905 года и Соликамской. Из-за ДТП движение в сторону улицы Мостовой оказалось сильно ограничено. На снимке видно, что большие автомобили заняли сразу несколько полос.
«Ограничено движение в направлении в направлении ул. Мостовая. Учитывайте при планировании маршрута!» — рассказали в ЦБДД края.
Информацию о ДТП и пробке подтверждают и данные сервиса Яндекс. Карты. Около 13:30 было заметно, что массовый автомобильный затор растянулся на один километр. Движение на улицах возле аварии отмечено красным и бордовым цветом. По данным пользователя, установившего отметку о ДТП, машины заняли сразу три полосы: левую, среднюю и правую.