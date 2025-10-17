В Перми скопилась километровая пробка из-за ДТП с двумя грузовиками

Информацию о ДТП и пробке подтверждают и данные сервиса Яндекс. Карты. Около 13:30 было заметно, что массовый автомобильный затор растянулся на один километр. Движение на улицах возле аварии отмечено красным и бордовым цветом. По данным пользователя, установившего отметку о ДТП, машины заняли сразу три полосы: левую, среднюю и правую.