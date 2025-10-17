В Казани обвинение запросило главарю банды Ильфатею 24 года колонии

В Верховном суде Татарстана прокурор потребовал приговорить предполагаемого лидера ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, известного как Ильфатей, к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
16 лет Ильфатей скрывался от правосудия, пока в ноябре 2023 года оперативники не задержали подсудимого в Ростове-на-Дону. Сунгатуллина обвиняют в создании банды и организации трех убийств. По данным следствия, 14 декабря 1995 года члены бригады по приказу лидера убили участника противоборствующей «бригады Ташкента» Макарова.
13 августа 1996 года Ильфатей и двое его соратников похитили участника «бригады Ташкента» Донского и застрелили мужчину в лесу Зеленодольского района. В мае 1997 года по указанию Сунгатуллина его подчиненные Лемехов и Гусев обстреляли автомобиль, но находившиеся в нем люди смогли спастись. Также Ильфатея обвиняют в двух крупных кражах со склада завода «Тасма». Заседание продолжится 20 октября, когда свою позицию выскажет сторона защиты.
Напомним, Верховный суд РТ перенес апелляцию по делу экс-главы КирМоса Сергея Миронова. Рассмотрение отложено до ноября.