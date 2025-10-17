Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске менеджер воровала вещи из посылок при отправке их на склад

Она указывала ложную информацию о помещении товара в возвратную коробку и забирала ее себе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске женщина воровала вещи из посылок при отправке их на склад. 30-летняя жительница с декабря 2021 года по январь 2024 года работала менеджером в пункте выдачи заказов. Она имела доступ к системе, позволяющей оформлять возврат товаров на склад, заказанных через ее личный аккаунт и аккаунты друзей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— При этом она указывала неверную информацию о помещении товара в возвратную коробку и забирала ее себе без оплаты, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Так женщина украла одежду, обувь, косметику, бытовую химию, товары для дома, автомобиля, кошек, самокат и другое на сумму более 279 тысяч рублей.

Подсудимая признала свою вину и добровольно вернула причиненный ущерб. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.