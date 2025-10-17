В Иркутске менеджер воровала вещи из посылок при отправке их на склад

В Иркутске женщина воровала вещи из посылок при отправке их на склад. 30-летняя жительница с декабря 2021 года по январь 2024 года работала менеджером в пункте выдачи заказов. Она имела доступ к системе, позволяющей оформлять возврат товаров на склад, заказанных через ее личный аккаунт и аккаунты друзей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— При этом она указывала неверную информацию о помещении товара в возвратную коробку и забирала ее себе без оплаты, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Так женщина украла одежду, обувь, косметику, бытовую химию, товары для дома, автомобиля, кошек, самокат и другое на сумму более 279 тысяч рублей.
Подсудимая признала свою вину и добровольно вернула причиненный ущерб. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.