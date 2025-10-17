В Иркутске менеджер воровала вещи из посылок при отправке их на склад

В Иркутске женщина воровала вещи из посылок при отправке их на склад. 30-летняя жительница с декабря 2021 года по январь 2024 года работала менеджером в пункте выдачи заказов. Она имела доступ к системе, позволяющей оформлять возврат товаров на склад, заказанных через ее личный аккаунт и аккаунты друзей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.