Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело редактора URA.RU Аллаярова

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей — как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.