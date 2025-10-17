В Перми закрыли нелегальный ломбард

Нелегальный бизнес работал открыто — на здании висели объявления, где указывались условия получения денег под залог золота, автомобилей и недвижимости. Внутри помещения также были размещены сведения о суммах займов и правилах их возврата. Все это зафиксировали в ходе проверки контролирующие органы. Также были собраны показания клиентов и документы, подтверждающие залоги.