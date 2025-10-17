В Перми закрыли нелегальный ломбард

В городе Губаха Пермского края пресекли деятельность подпольного ломбарда, который незаконно выдавал займы под залог имущества. Работу заведения остановили судебные приставы.
Нелегальный бизнес работал открыто — на здании висели объявления, где указывались условия получения денег под залог золота, автомобилей и недвижимости. Внутри помещения также были размещены сведения о суммах займов и правилах их возврата. Все это зафиксировали в ходе проверки контролирующие органы. Также были собраны показания клиентов и документы, подтверждающие залоги.
Выяснилось, что гражданин, организовавший этот ломбард, не имел регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и не имел права оказывать финансовые услуги. Его привлекли к административной ответственности за незаконное ведение бизнеса. Прокуратура подала иск в суд с требованием признать деятельность ломбарда незаконной и запретить дальнейшую выдачу денег под залог. Суд согласился с доводами надзорного органа и постановил прекратить работу финансового учреждения.
Исполнение решения контролировали судебные приставы Губахи и Гремячинска. После официального уведомления гражданин согласился с требованиями суда и сообщил о прекращении деятельности.
Убедившись, что незаконная деятельность действительно прекращена, приставы завершили исполнительное производство.