В Новосибирске экс-главу «МЕТРО МиР» арестовали по делу о взятке

Ранее уголовные дела возбудили и против другого бывшего директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Их возбудили в связи со строительством объектов ледовой арены, где ущерб оценили более чем в 570 миллионов рублей, а также по факту нецелевого использования средств при строительстве жилого дома.