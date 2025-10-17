В Новосибирске экс-главу «МЕТРО МиР» арестовали по делу о взятке

Бывшего руководителя новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрея Счастливого арестовали по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в отношении экс-директора. Предполагаемым взяткодателем считается представитель компании «Акви технолоджи», которая ранее работала на строительстве станции метро «Спортивная» и позже стала генподрядчиком.
Ранее уголовные дела возбудили и против другого бывшего директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Их возбудили в связи со строительством объектов ледовой арены, где ущерб оценили более чем в 570 миллионов рублей, а также по факту нецелевого использования средств при строительстве жилого дома.
В октябре Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия «МЕТРО МиР» в рамках дела о банкротстве.