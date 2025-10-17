Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жигулевске автомобилистка сбила пешехода — 78-летнюю женщину

16 октября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Источник: МВД Самарской области

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:50 в Жигулёвске. 52-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-111940, двигалась по улице Магистральной со стороны улицы Комсомольской в направлении микрорайона Г-1. В пути следования допустила наезд на пешехода — 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу оказана разовая медицинская помощь.