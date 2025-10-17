В детском саду Сырдарьинской области воспитательницы грубо обращались с ребёнком: после видео в соцсетях их уволили

Особую тревогу вызывает то, что по видео создаётся впечатление, будто в отношении ребёнка применяли не только словесный, но и физический прессинг. На кадрах не видно всего происходящего, однако громкий плач девочки и резкие реплики взрослых дают основания предполагать, что могло дойти и до рукоприкладства.
Управление дошкольного и школьного образования Сырдарьинской области подтвердило подлинность инцидента. После появления видео была организована служебная проверка, которая показала, что происшествие случилось в частном дошкольном образовательном учреждении «Шодлик» в Акалтынском районе.
В ходе проверки выяснилось, что одна из воспитательниц в ходе занятия допустила неэтичные выражения в адрес воспитанницы и повела себя непедагогично. Вторая сотрудница, присутствующая при этом, также не остановила происходящее и повысила голос на ребенка.
В связи с выявленными нарушениями было принято решение о расторжении трудового договора с двумя сотрудницами. Власти подчеркивают, что подобное поведение абсолютно недопустимо в образовательных учреждениях, особенно когда речь идет о работе с детьми.
На фоне данного инцидента в системе дошкольного образования Сырдарьинской области планируется введение дополнительных мер, направленных на повышение моральной и профессиональной ответственности педагогов. По словам представителей управления, необходимо не только наказывать виновных, но и формировать среду, в которой такие ситуации невозможны.