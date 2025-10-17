В детском саду Сырдарьинской области воспитательницы грубо обращались с ребёнком: после видео в соцсетях их уволили

Vaib.uz (Узбекистан. 17 октября). Сегодня в социальных сетях распространилось очередное странное видео из детского сада. На кадрах, снятых самой воспитательницей, слышно, как маленькая девочка громко плачет и умоляет женщину остановиться. Вместо того, чтобы успокоить ребенка, воспитательница требует извинений и грозит наказанием. В это же время другая сотрудница детсада повышает голос и заявляет, что девочку «никто не простит».