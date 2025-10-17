Стала известна судьба младенца, найденного среди мусора в Петербурге

Внешне ребенок выглядит здоровым. Малышку пока определили в дом малютки.
Девочку утром 17 октября нашел 18-летний Курманбек Кенешов, который работает в Петербурге дворником. Он приехал в Россию из Кыргызстана и трудится здесь только две недели.
«Я дворником работаю. Пришел туда в половине восьмого. Там стояла коляска с ребенком, он плакал. Сразу позвонил в полицию», — поделился с «Фонтанкой» Курманбек.
После обнаружения коляски с ребенком на Московском проспекте на место сразу выехали правоохранители и скорая помощь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как предполагаемая мать малышки оставляет коляску на мусорной площадке и уходит.
Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Женщину, оставившую ребенка, разыскивают. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.