Стала известна судьба младенца, найденного среди мусора в Петербурге

У пятимесячной девочки, найденной около мусорных баков в Петербурге, нет никаких телесных повреждений. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 октября.

Источник: Фонтанка.ру

Внешне ребенок выглядит здоровым. Малышку пока определили в дом малютки.

Девочку утром 17 октября нашел 18-летний Курманбек Кенешов, который работает в Петербурге дворником. Он приехал в Россию из Кыргызстана и трудится здесь только две недели.

«Я дворником работаю. Пришел туда в половине восьмого. Там стояла коляска с ребенком, он плакал. Сразу позвонил в полицию», — поделился с «Фонтанкой» Курманбек.

После обнаружения коляски с ребенком на Московском проспекте на место сразу выехали правоохранители и скорая помощь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как предполагаемая мать малышки оставляет коляску на мусорной площадке и уходит.

Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Женщину, оставившую ребенка, разыскивают. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.