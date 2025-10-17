В Перми отменили приговор осужденной за взятку экс-главе управления капстроительства

«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе суда.
Приговор Ирине Чирковой вынесли в начале августа в Ленинском райсуде. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Чиркову обязали выплатить штраф в 27,5 млн рублей и запретили работать на государственных и муниципальных должностях в течение трех лет.
Суд установил, что в июле 2022 года Чиркова получила от Сергея Микова, руководителя ООО «Строительно-монтажный Трест № 6», более 5 млн рублей в качестве взятки за содействие в реализации контрактов по реконструкции социальной инфраструктуры в Перми. На эти деньги Чиркова купила квартиру, которую впоследствии конфисковали в пользу государства.
Как ранее писал «ФедералПресс», приговор Сергею Микову вынесли в том же суде в июле. Предпринимателя признали виновным в даче взятки и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии.