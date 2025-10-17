В Перми отменили приговор осужденной за взятку экс-главе управления капстроительства

Приговор Ирине Чирковой вынесли в начале августа в Ленинском райсуде. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Чиркову обязали выплатить штраф в 27,5 млн рублей и запретили работать на государственных и муниципальных должностях в течение трех лет.