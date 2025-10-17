Мужчина затопил чужую квартиру в Москве и попался полиции с наркотиками

— В ходе проверки, когда сосед сверху открыл дверь прибывшим стражам порядка, то заметно нервничал, а на вопрос, есть ли в квартире запрещенные к обороту вещества, он ответил утвердительно, — рассказала Нефедова.
В жилище мужчины нашли специально оборудованный парник с каннабисом. Также в квартире москвича обнаружили свыше 150 граммов конопли и весы. Подозреваемый признался, что выращивал каннабис для дальнейшей продажи. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение, а запрещенные вещества изъяли.
Ранее полицейские поймали злоумышленника, который выращивал конополю в жилом доме в Деревне Глухово. Правоохранители нашли там 28 кустов каннабиса, а также 400 граммов высушенного каннабиса. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.