Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина затопил чужую квартиру в Москве и попался полиции с наркотиками

Житель столицы затопил квартиру соседки по дому, расположенному на улице Генерала Тюленева. Женщина вызвала правоохранителей, которые впоследствии нашли в жилище мужчины наркоплантацию. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Источник: РИА "Новости"

— В ходе проверки, когда сосед сверху открыл дверь прибывшим стражам порядка, то заметно нервничал, а на вопрос, есть ли в квартире запрещенные к обороту вещества, он ответил утвердительно, — рассказала Нефедова.

В жилище мужчины нашли специально оборудованный парник с каннабисом. Также в квартире москвича обнаружили свыше 150 граммов конопли и весы. Подозреваемый признался, что выращивал каннабис для дальнейшей продажи. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение, а запрещенные вещества изъяли.

Ранее полицейские поймали злоумышленника, который выращивал конополю в жилом доме в Деревне Глухово. Правоохранители нашли там 28 кустов каннабиса, а также 400 граммов высушенного каннабиса. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.