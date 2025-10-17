Ричмонд
Экс-главу «МЕТРО МиР» Счастливого отправили в СИЗО НСО по делу о взятке

Андрею Счастливому инкриминируют получение незаконного вознаграждения от субподрядчика строительства станции метро «Спортивная».

Источник: Om1 Новосибирск

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО для бывшего руководителя МП «МЕТРО МиР» Андрея Счастливого по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере при строительстве станции метро «Спортивная».

«Счастливому инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, незаконное вознаграждение фигуранту поступило от соучредителя компании “Акви Технолоджи”, которая одно время являлась субподрядчиком, а затем и генподрядчиком строительства станции метро “Спортивная”, — пишет НГС.

Подозреваемый уже находится в СИЗО с прошлой зимы по делу о покровительстве подпольному игорному бизнесу. Адвокат заявил о возможной ошибке правоохранителей, перепутавших легальную финансовую операцию со взяткой, и отметил, что супруга обвиняемого была связана с компанией-подрядчиком.