«Шестеро на одного»: подростка избили в школьном туалете в Кызылорде

«Утром 8 октября мне позвонила классный руководитель сына, сказала, что с ним случилась беда, он упал с лестницы и повредил нос. В школу вызвали скорую помощь. Мы помчались в детскую больницу, где ждала очередная порция испытаний. Нас гоняли из кабинета в кабинет, от врача к врачу, при этом сын был в крови: нос, рот. На него смотреть было страшно, а нам приходилось добиваться внимания медиков. Наконец, сделали КТ и стал понятен характер травм», — вспоминает обстоятельства того злополучного дня мама подростка.