В Перми за кражу денег с кредитной карты осудят многодетную мать

Чтобы сэкономить, многодетная мать решила оплатить покупки чужими деньгами. Она несколько раз оплатила продукты и купила одежду для детей. Когда карта оказалась заблокирована, женщина остановилась и поехала домой. Владелица кредитки обратилась в полицию, а сотрудники МВД выяснили, кто именно украл деньги, и возбудила дело по статье УК РФ «Кража с банковского счёта».