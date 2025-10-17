В Перми за кражу денег с кредитной карты осудят многодетную мать

Дело о краже денег с кредитной карты в отношении многодетной матери было передано в суд в Перми, сообщает краевая полиция.
Происшествие случилось в деревне Кондратово летом 2025 года. В начале августа к местной жительнице вместе с детьми в гости приехала родственница. Женщина оставила детей в доме, а сама на велосипеде отравилась в магазин за продуктами. Внутри она обнаружила возле кофейного автомата чужую кредитную карту.
Чтобы сэкономить, многодетная мать решила оплатить покупки чужими деньгами. Она несколько раз оплатила продукты и купила одежду для детей. Когда карта оказалась заблокирована, женщина остановилась и поехала домой. Владелица кредитки обратилась в полицию, а сотрудники МВД выяснили, кто именно украл деньги, и возбудила дело по статье УК РФ «Кража с банковского счёта».
Ущерб составил около 8,5 тысячи рублей. Расследование в отношении 39-летней матери было завершено, а материалы были переданы в суд.