В Новосибирске гедиректора компании осудили за мошенничество на 4,5 млн

Как установило следствие, 40-летний руководитель должен был организовать ликвидацию нескольких свалок в Новосибирске. Позднее мужчина составил документы, в которых отчитался об уничтожении мусорных полигонов, хотя фактически работы не были выполнены. Мэрия оценила ущерб от действий гендиректора в более чем 4,5 миллиона рублей.