В Новосибирске гедиректора компании осудили за мошенничество на 4,5 млн

Подсудимый внес в документы недостоверные сведения.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске генерального директора компании осудили по делу о мошенничестве и отмывании денег при выполнении работ по муниципальным контрактам на 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило следствие, 40-летний руководитель должен был организовать ликвидацию нескольких свалок в Новосибирске. Позднее мужчина составил документы, в которых отчитался об уничтожении мусорных полигонов, хотя фактически работы не были выполнены. Мэрия оценила ущерб от действий гендиректора в более чем 4,5 миллиона рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 300 тысяч рублей, с лишением права, заниматься деятельностью, связанной с транспортированием отходов определенного класса опасности, на 2 года.

В счёт погашения долга приставы арестовали имущество генерального директора.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что экс-главу новосибирского отдела ГАИ подозревают в получении взяток. Возбуждено уголовное дело.