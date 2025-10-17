Пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Утром 17 октября на улице Баумана в Екатеринбурге водитель «Нивы» сбил 64-летнюю женщину. По данным городской ГИБДД, 74-летний мужчина допустил выезд на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Женщину увезли в больницу на машине скорой помощи с различными травмами.
Водитель с 41-летним стажем вождения прошел освидетельствование на состояние опьянения — трезв. Его привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора.