Арестован участник перестрелки в отеле в центре Новосибирска

Мужчину отправили в СИЗО.

В Новосибирске Центральный районный суд избрал меру пресечения участнику перестрелки в отеле. Мужчину отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

По версии следствия, вечером 25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска произошла перестрелка. Было произведено не менее пяти выстрелов.

17 октября суд избрал меру пресечения одному из участников перестрелки. Мужчину отправили в СИЗО на 1 месяц 9 суток — до 25 ноября 2025 года.

Отмечается, что остальные участники события находятся в розыске.