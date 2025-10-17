Арестован участник перестрелки в отеле в центре Новосибирска

В Новосибирске Центральный районный суд избрал меру пресечения участнику перестрелки в отеле. Мужчину отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как отметили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
По версии следствия, вечером 25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска произошла перестрелка. Было произведено не менее пяти выстрелов.
17 октября суд избрал меру пресечения одному из участников перестрелки. Мужчину отправили в СИЗО на 1 месяц 9 суток — до 25 ноября 2025 года.
Отмечается, что остальные участники события находятся в розыске.